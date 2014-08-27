تشكيل قيادة عسكرية موحدة في غوطة دمشق

اتفقت الفصائل المقاتلة في غوطة دمشق الشرقية، على تشكيل قيادة موحدة لكافة الفصائل العسكرية التي تقاتل نظام الأسد في المنطقة، وذلك خلال اجتماع عقد صباح الثلاثاء، وحضره قادة معظم فصائل الغوطة الشرقية.

وقال ناشطون إن القيادة ستضم كلاً من "جيش الإسلام" و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، إضافة لحركة "أحرار الشام" الإسلامية وفيلق "الرحمن" و"ألوية الحبيب المصطفى"، وأنه تم التوافق على زهران علوش على رأس هذه القيادة، ونائبه قائد "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام" أبو محمد الفات.

كما تم التوافق – بحسب المصدر – على الاعتراف بالقضاء الموحد للغوطة كقوة تنفيذية قضائية لمحاربة الفساد، وإنشاء غرفة عمليات لقيادة العمليات العسكرية في الغوطة.

