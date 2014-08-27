عدد اللاجئين السوريين يتخطى حاجز الـ3 ملايين

أفاد بيان جديد أطلقته منظمة "كير" العالمية، اليوم الأربعاء، بأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المنطقة سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 3 ملايين لاجئ، وهذا الرقم بمثابة نداء تنبيه للمجتمع الدولي.

وقالت المنظمة خلال البيان الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "إن تسجيل اللاجئ رقم 3 مليون بمثابة نداء تنبيه للمجتمع الدولي، وهذا الرقم هو أضخم بكثير من حجم التمويل المتوفر حالياً ومستويات الدعم الحالية".

وخلص البيان الذي جاء تحت عنوان "ثلاثة ملايين لاجئ مسجّل يجب أن يكون نداء تنبيه" إلى مطالبة المجتمع الدولي بمزيد من التمويل للحاجات المتزايدة باستمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، فضلاً عن المجتمعات المضيفة لهم.

ونقل البيان عن مدير منظمة "كير" الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توماس رينولدز قوله إن "الكثير من السوريين الذين تعمل معهم منظمة كير هم غير مسجلين لأنهم يخشون من أن تنتهي أسماؤهم ضمن لائحة قد تسبب لهم عقبات عند عودتهم إلى سوريا، وهناك من لا يقدرون على تحمل مصاريف المواصلات إلى مكاتب التسجيل".

ويضيف: "خلف هذا الرقم المذهل هناك أشخاص لا تزال هذه الحرب بالنسبة لهم معاناة مرة يومية من أجل البقاء، هناك عائلات تقيم في بيوت غير مكتملة البناء أو مواقع بناء أو في خيام، لا يملكون المال لشراء الطعام أو الدواء ولا يستطيعون تغطية تكاليف دراسة أبنائهم، فمعظم اللاجئين فروا وليس بحوزتهم سوى الملابس التي كانوا يرتدونها لحظة اضطرارهم لترك بلدهم وحياتهم التي كانوا يعيشونها، فخسروا بيوتهم وأعمالهم وأفراد من عائلاتهم، والآن بعد شهور، وأحياناً سنوات، من كونهم لاجئين فهم لا يملكون أية مدخرات".

وأضافت المنظمة أن "المناشدة التي وجهتها الأمم المتحدة مطالبة بمبلغ 4,2 مليار دولار أميركي لم يتم تمويلها بأكثر من 27%، ويقدر مشروع تحليل احتياجات سوريا (سناب) بأن العدد الحقيقي للاجئين السوريين في المنطقة قد وصل تقريباً إلى 4 ملايين، بمعنى أن سورياً من كل خمسة قد ترك سوريا".

وقالت المنظمة إن لبنان يستضيف حالياً ما يزيد على مليون و100 ألف لاجئ سوري، ويستضيف الأردن حوالي 600 ألف، وتركيا أكثر من 800 ألف، والعراق أكثر من 200 ألف، ومصر أكثر من 130 ألف لاجئ سوري مسجل، ويتوقع أن تزداد الأرقام بشكلٍ مأساوي طالماً استمر الصراع خلف الحدود، إضافة لنشوب الأزمة الحالية في العراق والمسببة لنزوح مئات الآلاف جراء الصراع الدائر واحتمال أن تزيد من الضغط الناجم عن الأزمة السورية الإقليمية.

