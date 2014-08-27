الثوار يسيطرون على معبر القنيطرة في الجولان المحتل

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن مقاتلي الجيش الحر أنزلوا، اليوم الأربعاء، العلم السوري ورفعوا علم الثورة السورية على معبر القنيطرة في الجولان المحتل.

ومن جهته، أكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، أن "مقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية وكتائب مقاتلة سيطروا على معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها"، تسببت بمقتل 20 عنصرا من قوات النظام وأربعة مقاتلين معارضين.

وفي سياق متصل، سقطت قذيفتا "هاون"، أطلقتا من الأراضي السورية اليوم الأربعاء، على شمال الجولان المحتل، حسب ما أفاد به مراسل قناة "العربية".

وألحق سقوط القذيفتين أضرارا مادية ببعض السيارات، كما أفاد مراسل قناة "العربية" بإصابة ضابط إسرائيلي إثر الحادث. وعلى الإثر، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعاً عسكرياً للنظام السوري في القنيطرة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قبل ذلك قد أعلن الشريط الحدودي في هضبة الجولان المحتل منطقة عسكرية مغلقة، محذراً المزارعين والمستوطنين من الدخول الى المزارع القريبة من السياج الأمني، خاصة باتجاه المناطق الشمالية قرب القنيطرة، وذلك بسبب حدة المعارك الدائرة هناك بين قوات النظام السوري والثوار.

