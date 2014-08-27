مقتل داعشي أميركي الجنسية في حلب

أكدت مصادر في غرفة عمليات "أهل الشام" أنّ الثوار استطاعوا استعادة السيطرة على قرى "العادلية، الظاهرية، السيد علي، الحصية".

وأشارت المصادر إلى أنّ الثوار تمكنوا من قتل ما يقرب من 43 عنصراً من تنظيم داعش من بينهم عناصر أميركيو الجنسية، كما أسروا ثلاثة من عناصر التنظيم.

ومن جهتها، أفادت قناة "سي إن إن"، على موقعها الإلكتروني، أن أقارب الأميركي دوغلاس ماكين أكدوا في تصريح لـCNN أنهم تلقوا خبر مقتله في سوريا عبر وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين.

وبحسب مصدرين في الإدارة الأميركية فإن دوغلاس سافر إلى سوريا عبر تركيا والتحق بصفوف "داعش"، في الوقت الذي أكد فيه أحد المصادر على أن محققي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية كانوا يتحرّون عنه قبل مقتله الأسبوع الماضي.

قناة "إن بي سي": ماكين قتل مع 3 أجانب

وفي سياق متصل، أفادت محطة تلفزيون أميركية الثلاثاء أن أميركيا يقاتل في سوريا مع داعش لقي مصرعه في هذا البلد نهاية الأسبوع الماضي، في حين أكدت واشنطن هذه المعلومات جزئيا، بحسب ما أوردت فرانس برس.

وتم توجيه سؤال إلى وزارة الخارجية حول مصير دوغلاس ماك أرثر ماكين الذي لقي حتفه، حسب محطة إن بي سي، خلال مواجهات بين مجموعات سورية متنافسة. ونسبت المحطة معلوماتها إلى الجيش السوري الحر بالإضافة إلى صور للجثة وجواز سفر الأميركي.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي تأكيد "تفاصيل هوية" ماكين.

لكنها أعلنت في الوقت ذاته أن الحكومة على "اتصال مع العائلة وقدمت لها مساعدات قنصلية". وقالت المتحدثة "احتراما للعائلة، لن ندلي بتعليقات إضافية في الوقت الراهن".

وأوضحت شبكة "إن بي سي" أن ماكين كان ضمن مجموعة من ثلاثة جهاديين أجانب في داعش قتلوا خلال المواجهات.