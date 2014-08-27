11 وزيراً جديداً في الحكومة السورية الجديدة

شكل بشار الأسد، اليوم الأربعاء، حكومة سورية جديدة، احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم، في حين تولى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد إعادة انتخابه في 3 يونيو الماضي لولاية جديدة من سبعة أعوام في بلد دمرته الحرب، أعاد الأسد تكليف وائل الحلقي تشكيل الحكومة الجديدة، واحتفظ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وليد المعلم، بمنصبه، إضافة إلى وزير الدفاع العماد فهد الفريج.

كذلك، لم يتبدل وزراء الداخلية والعدل والأوقاف والإعلام وشؤون الرئاسة.

وعين حسان النوري وزيرا للتنمية الإدارية، علما بأنه كان أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية أمام الأسد.

وتضم الحكومة الجديدة 29 وزيرا يتولون حقائب، وستة "وزراء دولة".

وانضم إلى الحكومة 10 وزراء جدد يتولون حقائب التجارة الداخلية والاتصالات والصحة والموارد المائية والنقل والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية، على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تشهدها البلاد.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن ثلاثة سوريين من أربعة يعانون الفقر، وأكثر من نصف السكان (54.3%) يعانون الفقر المدقع.

كذلك، فإن نحو 20% من السوريين لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية.

وارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 10.3% في العام 2011 إلى 54.3% في الربع الأخير من العام 2013.