%97 من ضحايا القنابل العنقودية في سوريا مدنيون

أعلنت جماعة دولية معنية بمكافحة استخدام الذخائر العنقودية، اليوم الأربعاء، أن الهجمات بالقنابل العنقودية والذخائر التي لم تنفجر أدت إلى مقتل وإصابة نحو 1600 شخص في سوريا خلال العامين الماضيين، 97% منهم من المدنيين.

وأضافت الجماعة في تقرير أن جنوب السودان وأوكرانيا أحدث دولتين في العالم استخدمتا الذخائر العنقودية، حيث تم استعمالها في النصف الأول من عام 2014، في تحد لاتفاقية عام 2008 التي تحظر إنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة.

وفي هذا السياق، قالت ميجان بورك من "مشروع شبكة سيرفايفور"، التي كتبت الجزء الخاص بمساعدة الضحايا في التقرير: "من المحزن أن سوريا شهدت العام الماضي سقوط ضحايا ومعاناة مدنيين من الذخائر العنقودية أكثر من أي وقت أو أي مكان آخر منذ بدأت الجماعة الرصد".

وأصدرت الجماعة التقرير قبل قليل من عقد الاجتماع الخامس للدول الموقعة على الاتفاقية، والذي سيبدأ أعماله في سان خوسيه في كوستاريكا في 2 سبتمبر المقبل.

وذكر التقرير أن هناك 1584 ضحية على الأقل من هجمات الذخائر العنقودية والذخائر التي لم تنفجر سقطوا في سوريا على مدى العامين الماضيين، وأن 97% منهم مدنيون، وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت قرارين يدينان استخدام الحكومة السورية للقنابل العنقودية في عام 2013، كما عبّر قرار لمجلس الأمن الدولي في مايو 2014 عن القلق البالغ من استخدامها في جنوب السودان.

وتدعو الاتفاقية للتخلص من أي ذخائر متبقية خلال ثماني سنوات. وحتى الآن دمرت 22 دولة 1.16 مليون من الذخائر العنقودية، أي أكثر من ثلاثة أرباع الأسلحة التي تم الإعلان عنها كمخزونات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية.

وقال التقرير إن أكثر من 140 دولة نددت باستخدام سوريا للذخائر العنقودية في بيانات وقرارات، بينها 51 دولة لم تنضم بعد للاتفاقية. ومن بين الدول التي لم توقع على الاتفاقية الولايات المتحدة وروسيا والصين.