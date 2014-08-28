فيديو وحشي.. داعش يسوق جنودا من النظام السوري كالغنم

نشر تنظيم داعش فيديو لعملية اقتياد عشرات الأسرى من جنود النظام السوري، بعد أن سيطر التنظيم على مطار الطبقة العسكري. وأظهر الفيديو العديد من الأسرى وقد جردوا من ملابسهم، واقتيدوا إلى مكان "مجهول".

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن داعش أعدم عشرات الجنود السوريين الذين كانوا يحاولون الفرار من محيط مطار الطبقة بعد أسرهم.

يأتي هذا بعد أن تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة، الأحد، في 24 أغسطس، على مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل النظام السوري في محافظة الرقة في شمال سوريا، وذلك بعد ستة أيام من الهجمات المتتالية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.