بعد السعودية.. ألمانيا وهولندا تعتقل محرضين للشباب

اعتقلت الشرطة في هولندا وألمانيا رجلين وامرأة للاشتباه بتجنيدهما شبانا للقتال مع جماعات متطرفة في العراق وسوريا، بحسب ما أعلنت الشرطة الهولندية الخميس.

والمعتقلون الثلاثة هم من لاهاي وتوجه إليهم تهم التحريض على الكراهية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بحسب الشرطة، في إشارة إلى تقديمهم المساعدة إلى شباب للوصول إلى سوريا والعراق إلى جانب الجماعات المتطرفة.

وأفاد البيان أنه "يشتبه بأن الرجلين يقومان بتجنيد شباب للمشاركة في القتال الإرهابي المسلح في سوريا والعراق والتآمر لشن عمليات قتل بهدف إرهابي".

وذكرت الشرطة الهولندية أنها اقتحمت أربعة منازل في إطار العملية.

ويثير تزايد أعداد الشباب الغربيين الذين ينضمون إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق المخاوف من عودتهم إلى بلادهم وشن هجمات إرهابية فيها.

وتوجه نحو 130 مواطناً هولندياً إلى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم بينما قضى 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي.