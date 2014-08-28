بالفيديو.. "داعش" يعدم 250 جندياً سورياً بعد أسرهم

أعدم تنظيم "داعش" 250 جندياً سورياً في بالقرب من معمل القرميد في الرقة بحسب "فيديو" بث على موقع اليوتيوب يظهر جثث العشرات من جنود نظام الأسد ملقاة على الأرض وهم "شبه عراة".

وأعدم تنظيم "داعش" عشرات الجنود السوريين الذين كانوا يحاولون الفرار من محيط مطار الطبقة العسكري في شمال سوريا بعد أسرهم، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال مدير المرصد، إن "تنظيم داعش تمكن من أسر عشرات الجنود السوريين الذين فروا من مزرعة العجراوي القريبة من مطار الطبقة (في ولاية الرقة)، وقام بإعدامهم".

يذكر أن مسلحي "داعش" كانوا قد أحرزوا نصراً مؤخراً بسيطرتهم على مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل النظام السوري في محافظة الرقة الحدودية في شمال سوريا، ليتفرد بالسيطرة على أول محافظة سورية بكاملها تقريباً.