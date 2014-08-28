مقتل 6 من قيادات "داعش" في دير الزور

قتل 6 قياديين على الأقل، في تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، بغارة نفذتها طائرات النظام السوري على مقر للتنظيم في ريف دير الزور في شرق البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "استهدفت طائرات النظام الحربية في مدينة موحسن في الريف الشرقي لمدينة دير الزور مقراً لداعش كان يشهد اجتماعاً لقياديين وشرعيين من التنظيم، ما تسبب بمقتل ستة منهم على الأقل".

وأوضح عبدالرحمن أن المنزل الذي كان يعقد فيه الاجتماع يخص العميد المتقاعد سكر الأحمد المعروف بأبو نضال. وكان الأحمد "القائد العسكري لغرفة عمليات مطار دير الزور التابعة للمجلس العسكري"، وقد بايع "داعش" قبل أسابيع، ما سهل دخول التنظيم إلى المنطقة.

يذكر أن التنظيم سيطر في يوليو على مجمل محافظة دير الزور بعد أن بايعته مجموعات مقاتلة عدة، أو انسحبت إثر معارك خاضتها معه.