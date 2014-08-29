الأردن يغلق 125 منشأة تشغل سوريين بلا تصريح

أغلقت وزارة العمل في الأردن خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 125 منشأة تشغل اللاجئين السوريين بطريقة مخالفة لقانون العمل والعمال.

وقال الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبونجمة إن هناك 5 آلاف سوري يعملون بطريقة قانونية من أصل 150 ألف لاجئ قادر على العمل في المؤسسات، موضحاً أن معظم السوريين المنخرطين في السوق الأردني يعملون من دون تصاريح.

وأكد أبونجمة أن هذه المؤسسات المخالفة تغلق إلى أن تصحح من أوضاعها، مبيناً أن القطاعات الزراعية والمحلات التجارية والمطاعم من أكثر الأعمال التي يقبل عليها اللاجئون السوريون.

وأوضح أبونجمة أن العمليات التفتيشية المستمرة زادت في الآونة الأخيرة، وهي تهدف إلى الحفاظ على فرص عمل الأردنيين الذين تأثروا بعدم التزام المنشآت بالنسب المتفق عليها في تشغيل الأعمال الوافدة.

يشار إلى أنه تم ضبط 1400 مؤسسة مخالفة لمادة 12 من قانون العمل والعمال خلال العامين الماضيين.