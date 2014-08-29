مقتل 30 عنصرا من نظام الأسد في اشتباكات جوبر بدمشق

أعلن مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق عن تدمير ثلاث دبابات و ناقلة جنود وقتل حوالي 30 عنصرأ من قوات الأسد في حي جوبر الدمشقي، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وجرت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر في حي جوبر الذي قصفته طائرات النظام بعنف خلال الساعات القليلة الماضية.

حي جوبر في محافظة دمشق يواجه هجمة شرسة من قوات النظام، حيث ألقى الطيران الحربي اثني عشر صاروخا من نوع جديد، كما تعرض أيضا لنحو مئة صاروخ استهدفت الأحياء السكنية، وسمع دوي الانفجارات في معظم أرجاء العاصمة، في وقت تشن فيه الطائرات الحربية غارات عدة على الحي، ما خلف أضرارا ودمارا كبيرا، فضلا عن اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

وفجرت كتائب الثوار مباني يتحصن فيها ضباط وقوات للنظام في حي جوبر الذي شهد استنفارا عسكريا كاملا شهدته ساحة العباسيين مع تواجد سيارات الإسعاف التي تنقل قتلى وجرحى من قوات الأسد.

وفي محافظة دير الزور، قصف الطيران الحربي مناطق في قرية الشولا بريف دير الزور الجنوبي الغربي، وشن الطيران غارات على مناطق في مدينة موحسن التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الريف الشرقي لدير الزور.

أما في ريف حلب، فقد سقط عشرات القتلى والجرحى في مدينة الباب ومدينة تادف ومنطقة الغيطة جراء قصف جوي باثني عشر صاروخا فراغيا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش أعدم مجموعة جديدة من أسرى قوات النظام، ليرتفع إلى أكثر من 120 عدد أسرى قوات النظام الذين تأكد إعدامهم على يد التنظيم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجرت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على الجبهة الشمالية لبلدة المليحة بريف دمشق، وهو الحال كذلك على جبهتي الميدان وسليمان الحلبي بحلب.

ومع تواصل البراميل المتفجرة، فقد تعرضت خان شيخون في إدلب لقصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.