الجولان: اندلاع معركة فليبينية قاعدية

أعلن وزير الدفاع الفلبيني، فولتير جازمين، أن مجموعة من قوات حفظ السلام الفلبينية تبادلت إطلاق النار، اليوم السبت، مع مقاتلين من النصرة كانوا يحاصرون موقعها في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال جازمين للصحافيين في رسالة إلكترونية إن نحو 40 جنديا فلبينيا يتمركزون في المعسكر 68 على الجانب السوري من الحدود تعرضوا لإطلاق نار. وتتمركز قوات حفظ السلام الفلبينية في معسكرين على الحدود.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع أن جميع الجنود الفلبينيين بخير، والقوات الفلبينية ضمن قوة الأمم المتحدة التي تشرف على منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974.

يأتي هذا في حين يحاول مسؤولو الأمم المتحدة تحديد مكان 44 من جنود فيجي ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام كان عناصر النصرة الفرع السوري من القاعدة، خطفوهم الأسبوع الماضي في مرتفعات الجولان.

وتتصدى القوات الفلبينية للمتشددين منذ نحو 48 ساعة، وترفض تسليم أسلحتها.