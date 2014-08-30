طيران النظام يقصف حلب وريفها بالبراميل المتفجرة

ألقى الطيران السوري، صباح اليوم، براميل متفجرة على مناطق مختلفة في شرق حلب وريفها، ودارت اشتباكات بين الثوار من طرف وقوات النظام السوري، مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني وعناصر من حزب الله اللبناني من طرف آخر في المحيط الغربي من سجن حلب المركزي وفي محيط قرية الناصرية وفي منطقة البريج بالمدخل الشمالي الشرقي من مدينة حلب، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام على مواقع الاشتباكات.

كما دارت اشتباكات في حي جمعية الزهراء غرب حلب، ترافق مع فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على المناطق المحررة في الحي.

وفي ريف حلب، دمرت الكتائب المقاتلة دبابة لقوات النظام ترافق مع اشتباكات مع قوات النظام في محيط جبل عزان بريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق المواجهات.