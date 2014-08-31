المعارضة تهاجم مواقع الأسد في "وادي الضيف" بريف إدلب

أطلقت المعارضة السورية هجوماً جديداً على معاقل النظام في ريفي إدلب وحلب. الهجوم الجديد يسعى إلى السيطرة على أكبر معسكرات النظام في الشمال وهما معسكر "وادي الضيف" وحواجزة المتناثرة ومعسكر "الحامدية"، لأهميتهما الاستراتيجية ولإشرافهما على الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق.

وضم الهجوم الجديد عدداً من الفصائل المقاتلة في قطاع شمال سوريا، يحمل اسم "معركة الجيش الواحد"، ويستهدف مواقع النظام وبشكل خاص في منطقة "وادي الضيف" بمحيط معرة النعمان في ريف إدلب.

"معركة الجيش الواحد" امتدت أيضاً إلى مواقع النظام في بلدة البريج بريف حلب، فالمشاهد الواردة من هناك خير دليل على شراسة الاشتباكات بين الطرفين.

وبحسب المعارضة فإن منطقة "وادي الضيف" تتمتع بأهمية استراتيجية، وتضم أكبر معسكرين في سوريا هما "الحامدية" و"وادي الضيف"، ويحويان خزانات الوقود الاستراتيجية، ويحتلان موقعاً قريباً من طريق حلب دمشق الدولي.

