بالفيديو.. قصف عنيف للنظام على مناطق مختلفة بسوريا

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، اليوم الأحد، أن قوات النظام تواصل قصف مناطق مختلفة في البلاد بالصواريخ والمدفعية والبراميل المتفجرة، موقعة عددا من القتلى.

وبحسب الهيئة، فإن قتلين سقطا جراء "11 غارة جوية للطيران الحربي (استهدفت) حي جوبر حتى الآن (قبل ظهر اليوم)".

كما شنت طائرات النظام غارتين على مدينة معرة النعمان ومعرشمشة بالريف الشرقي.

وفي إدلب، قصف الطيران الحربي بلدة التمانعة بريف المدينة، أما في درعا البلد، فقد قصف النظام بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية، في حين أفادت شبكة "سوريا مباشر" أن اشتباكات بين كتائب الثوار وجيش النظام اندلعت في أحياء المنشية والأربعين في المدينة.

إلى ذلك، أفادت الهيئة أن "قصفا مدفعيا لقوات النظام (استهدف) حارى الفوقا في بلدة عين منين بريف دمشق، بالتزامن مع اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في المنطقة".

وأوقع القصف على مدينة عربين، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أربعة قتلى من عائلة واحدة، بينهم طفل.

وقصف الطيران الحربي، بالصواريخ مدينة الزبداني بريف دمشق، وفق الهيئة.

من جهتها، ذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا، أن الطيران المروحي استهدف مدينة الحولة في حمص، بـ 4 براميل متفجرة.