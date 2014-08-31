تعزيزات للنصرة بالجولان وتشديد الحصار على المخطوفين

قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة اليوم السبت، إن متشددين إسلاميين يحاصرون 40 جندياً فلبينياً لحفظ السلام في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل عززوا حصارهم بمقاتلين وصلوا في أكثر من عشرين مركبة.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "بينما نتحدث يقترب متمردون في أكثر من عشرين مركبة ويعززون الحصار حول الموقع 68".

وأضاف المصدر أن التعزيزات بدأت ظهراً بالتوقيت المحلي.

وكانت الأمم المتحدة صرحت اليوم بأنه تم إبلاغها بأن متشددي جبهة النصرة الذين احتجزوا 44 جندياً من قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان السورية المحتلة فعلوا ذلك "لحمايتهم"، وأن كل المحتجزين بخير.

