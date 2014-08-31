سوريا.. "أسديون" يهاجمون الأسد ويدعونه إلى الرحيل

أسديون يهاجمون أسدهم ويدعونه إلى الرحيل.. حملة إلكترونية شرسة تحمل اتهامات بالجملة إلى النظام السوري بالتقصير في حماية جنوده خلال معركة مطار "الطبقة" في محافظة الرقة.

فيبدو أن الأسد يواجه حملة غير مسبوقة من أشباله.. "وينن؟؟" هشاتاغ من نوع خاص أطلقه أنصار للنظام السوري موجه تحديداً إلى الرئيس بشار الأسد ووزير دفاعه.

اتهامات للأسد بالتقاعس بعد أنباء قيل إنها مؤكدة عن فرار كبار الضباط في جيش النظام من مطار "الطبقة" تاركين الجنود لمصير مجهول برعاية "داعش".

النظام السوري لم يقدم إحصائيات دقيقة لعدد القتلى في المعركة.

تكتم بدافع عدم الاكتراث.. يقول أهالي الجنود في الرقة الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على رصد منشورات تنظيم "داعش" من صور ومقاطع فيديو وثقت مصرع أعداد كبيرة من قوات النظام في مطار الطبقة العسكري على يد عناصر التنظيم. من مظاهر ثورة أنصار الأسد على قائدهم دعوته إلى التنحي واتهامه بالخيانة والمحسوبية.

الهاشتاغ الأول من نوعه جاء بعد موجة سخط واسعة ضد قنوات النظام الإعلامية التي وصفت بأنها الشريك الحقيقي في قتل جنود النظام.

