"النصرة" تدعو حزب الله لعدم المشاركة بمعارك القلمون

هدد تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا ميليشيا حزب الله من المشاركة فيما قال إنه عملية تحرير القلمون خلال أيام، وساوم التنظيم بقتل جنود لبنانيين شيعة يحتجزهم في حال مشاركة الحزب في المعركة.

"النصرة" اتهمت التيار الوطني الحر بمنع إعادة الجنود اللبنانيين المسيحيين المخطوفين لديها بسبب ما سمته أفعاله الأخيرة، وطالبت المسيحيين اللبنانيين بالتزام الحياد.

وكانت "النصرة" قد أطلقت سراح خمسة جنود لبنانيين سنة أمس.

وقد أفاد مراسل قناة "العربية" بأن السلطات اللبنانية قد تسلمت الجنود الخمسة الذين أطلقت "جبهة النصرة" سراحهم.

