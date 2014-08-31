لبنان: النصرة تفرج عن جنود سنّة لضرب وحدة البلد

قال مصدر قيادي في "جبهة النصرة" اللبنانية إن الجبهة أفرجت، مساء السبت، عن الأسرى السنة من العسكريين، وهم خمسة عسكريين، من أصل 18 أسيراً، فيما أبقت على أسرى شيعة، وهي خطوة يراها مراقبون أنها تهدف لإحداث الشقاق.

وقال المصدر، في اتصال خاص مع "الأناضول" عبر الإنترنت، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الجبهة سلمت الأسرى الخمسة لأحد وجهاء بلدة عرسال الحدودية مع سوريا وسيتم إطلاق سراحهم صباح الغد.

وأوضح أن "العسكريين الخمسة الذين أفرجت عنهم النصرة هم أحمد غيه، إبراهيم شعبان، صالح البرادعي، محمد القادري، وائل درويش"، مشيرا إلى أن الشيخ مصطفى الحجيري، المعروف بلقب "أبو طاقية"، تسلمهم.

وأضاف أن "الأسرى المفرج عنهم سيباتون ليلتهم في أحد جوامع البلدة بينما سيتم إطلاق سراحهم غدا صباحا".

وردا على سؤال حول حصول الجبهة على أي مقابل للإفراج عن هؤلاء، قال إن الإفراج عنهم، وهم جميعا من الطائفة السنية، يعود "لأن حربنا ليست مع السنة".

ولم يعط القيادي في "جبهة النصرة" مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الإفراج عن العسكريين الخمسة.

وكانت معارك اندلعت في 2 أغسطس/آب الجاري، في بلدة عرسال المحاذية لحدود لبنان الشرقية مع سوريا ومحيطها بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة قادمة من سوريا أسماهم الجيش في بيان له بـ"الإرهابيين والتكفيريين"، على خلفية توقيف الجيش اللبناني عماد أحمد الجمعة، قائد لواء "فجر الإسلام" السوري، الذي كان بايع تنظيم "الدولة الاسلامية" قبل فترة.

واستمرت المعارك في عرسال 5 أيام، حيث أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المسلحين في حين قتل ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني وجرح 86 آخرين.

ولا تزال "جبهة النصرة وداعش" يحتجزان عددا من العسكريين والعناصر الأمنية اللبنانية الذين وقعوا في الأسر لديهما خلال هذه الاشتباكات بعد الإفراج عن 8 منهم على دفعات من أصل أكثر من 20، بينهم نحو 11 من الجنود بيد التنظيم الذي أعدم أحدهم، حسب فيديو بثه التنظيم أمس، لم يتسن لـ"الأناضول" التثبت من صحته.