معارك عنيفة بين الجيش السوري وقوات معارضة في الجولان

قال مصور لوكالة رويترز إن قتالا عنيفا اندلع، اليوم الاثنين، بين قوات الجيش السوري وقوات معارضة في هضبة الجولان السورية.

ويقاتل مسلحو جبهة النصرة التابعة للقاعدة، قوات الجيش السوري في المنطقة، وقد سيطروا على معبر القنيطرة الذي تديره الأمم المتحدة.

ويمكن سماع تبادل لإطلاق نيران الأسلحة الصغيرة، وانفجار قذائف مورتر من الجانب الإسرائيلي للجبهة في الهضبة الاستراتيجية، وفقا للمصور.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة بدون طيار قادمة من سوريا، مخترقة الأجواء الواقعة تحت سيطرة إسرائيل فوق الجولان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطائرة أسقطت بصاروخ باتريوت قرب نقطة القنيطرة مع سوريا.

ولم تتضح على الفور الجهة التي أطلقت الطائرة أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها.

وتستمر المفاوضات للإفراج عن 44 فردا من قوات حفظ السلام من فيجي، احتجزهم متشددون إسلاميون، الخميس، على الجانب السوري من مرتفعات الجولان، بحسب ما أعلن قائد جيش فيجي أمس الاثنين.

كما أن هناك أكثر من 70 جنديا فلبينيا حاصرهم الإسلاميون في منطقة أخرى من الحدود، هم الآن في أمان، بحسب الأمم المتحدة والسلطات في مانيلا.