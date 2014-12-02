الائتلاف يحذر من آلاف الموتى جوعاً بين اللاجئين

عبـّر رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة عن قلقه من تعليق المساعدات الغذائية لمليون وسبعمئة ألف لاجئ سوري بسبب نقص التمويل. وقال إن تعليق توزيع المساعدات يدعو للقلق الشديد خاصة وأن اللاجئين يعتمدون اعتماداً كبيراً على هذه المساعدات وإن عدم توزيع الأمم المتحدة للقسائم الغذائية سيعرض آلاف الأُسر للموت والجوع. وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن اغاثة اللاجئين السوريين.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن الإثنين تعليق برنامجه للمساعدات الغذائية التي تتم بواسطة قسائم شراء، والتي كانت تشمل 1,7 مليون لاجئ سوري في الدول الواقعة على حدود سوريا، وذلك بسبب نقص الوسائل المالية.

واعتبرت مديرة البرنامج ارثارين كوزان أن "تعليق المساعدة الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي سيعرض للخطر صحة وسلامة هؤلاء اللاجئين، وقد يؤدي حتى إلى إثارة توترات جديدة وإلى عدم الاستقرار وغياب الأمن في الدول الحدودية التي تستضيفهم".

ووجه برنامج الأغذية العالمي نداءً لجمع 64 مليون دولار من التبرعات بصورة عاجلة للتمكن من مساعدة اللاجئين السوريين في الدول الحدودية في شهر ديسمبر.

