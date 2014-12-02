قتيل وجريح لدى محاولة تسلل من سوريا للأردن

أعلن الجيش الأردني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود قتلت متسللاً وأصابت آخر فيما فر ثلاثة آخرون إلى سوريا بعد محاولتهم التسلل من سوريا إلى المملكة.

ونقل البيان عن العقيد ممدوح العامري، الناطق الرسمي باسم الجيش، قوله إن "قوات حرس الحدود أحبطت عملية تسلل قام بها خمسة أشخاص من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية وتم قتل أحدهم وإصابة آخر فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار داخل الأراضي السورية".

وأضاف في البيان، الذي نشره الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية، أنه "تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يقوم بإرسال إشارات الدلالة للمتسللين".

ولم يعط البيان أي تفاصيل أخرى حول جنسيات هؤلاء الأشخاص أو سبب تسللهم الى المملكة.

من جانب آخر، أشار العامري إلى أن "قوات حرس الحدود أدخلت 17 شخصا سوريا إلى المستشفيات الأردنية كانوا أصيبوا خلال اشتباكات داخل الأراضي السورية".

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب تنظيم "داعش" في العراق وفي سوريا.

وقد عززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا منهم.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري لجأوا إليها هربا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم بحسب السلطات قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وأعلن حرس الحدود مطلع العام الحالي تزايد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا بنسبة تصل إلى 300%.



