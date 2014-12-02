حزب الله يخسر 18 مقاتلاً في معارك نبل والزهراء

أفاد راديو صوت بيروت إنترناشونال أن ميليشيات حزب الله المقاتلة في سوريا نعت أمس 18 فردا من مقاتليها قضوا خلال المعارك الدائرة في معسكري نبل والزهراء، في ريف حلب الشمالي.

وعلم راديو صوت بيروت أن المستشفيات التابعة لحزب الله امتلأت بقتلى وجرحى الحزب وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق، خوفاً من رد فعل أهالي القتلى.

وأضاف الراديو أن "الثوار يستمرون في تكبيد ميليشيات الحزب خسائر بشرية في سوريا، جراء المعارك الدائرة على عدة جبهات".

وقال أيضا إن "الحزب تلقى صفعات قوية بعدما دكت كتائب الثوار والكتائب الإسلامية في القلمون ودمشق معاقل ومواقع لميليشياته، مكبدة إياه خسائر في الأرواح والأسلحة والذخيرة".