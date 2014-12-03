إصابة "الأمير" العسكري لداعش في دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأمير العسكري لداعش في دير الزور قد أصيب بجراح جراء الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والتنظيم في منطقة الرصافة وحيي الصناعة والعمال، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقال المرصد إن "الاشتباكات أدت أيضاً إلى مقتل 3 عناصر من التنظيم على الأقل، فضلاً عن مقتل وجرح عدة عناصر من قوات النظام السوري".

وترافقت الاشتباكات مع قصف قوات النظام لمناطق في المدينة، حيث اندلعت الاشتباكات ليل أمس إثر تفجير أحد مقاتلي داعش من جنسية عربية نفسه بعربة مفخخة عند بناء البريد، الذي يعد مقراً لقوات النظام في منطقة الرصافة بدير الزور.