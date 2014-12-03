سوريا.. أنباء عن اتفاق هدنة جديد في حي الوعر الحمصي

ظهرت بوادر اتفاق بين أهالي حي الوعر بحمص المحاصر منذ عدة أشهر مع قوات النظام السوري، حيث أفاد ناشطون من داخل الحي بأن لقاء جمع اللواء ديب زيتون، رئيس إدارة أمن الدولة وموفد نظام الأسد، مع أعضاء اللجنة الأمنية في الحي، تحدث من خلالها الأهالي عن الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون بسبب الحصار المفروض عليهم وتربص قناصة النظام بهم.

ولم يكشف المصدر عما تم التوصل إليه بين الفصائل المقاتلة والنظام.

يذكر أن قوات الأسد لم تلتزم بأي هدنة مع أهالي حي الوعر حتى الآن وآخرها هدنة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

