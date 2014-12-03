عرض لـ"شراء" زوجة البغدادي!

نقل موقع إخباري لبناني، عن مصادر أمنية وسياسية قولها إن رجلاً إيزيدياً عرض فكرة شرائه سجى الدليمي، زوجة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وابنها الموقوفين منذ عدة أيام لدى مخابرات الجيش اللبناني.

وأوضح موقع "ليبانون ديبايت" أن رجل الأعمال هذا عرض فكرته على إحدى الشخصيات اللبنانية المقربة منه، مؤكداً أنه مستعد لدفع "أي مبلغ مالي كان" مقابل شراء الدليمي وابنها.

ويأتي هذا العرض عملاً بمبدأ العين بالعين والسن بالسن، وذلك لمبادلتهما بالنساء الإيزيديات اللواتي تم سبيهن وبيعهن في سوق النخاسة من قبل تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.