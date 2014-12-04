أردوغان يرفض عرض بوتين بشأن سوريا

كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض عرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص إقناع المعارضة السورية للجلوس مع النظام على طاولة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الروسي قال لأردوغان: "لدينا اطلاع على مدى تأثيركم على المعارضة السورية، أنتم اقنعوا المعارضة ونحن نقنع الأسد بالجلوس على طاولة واحدة، وكان رد أردوغان "لا يمكن للمعارضة والأسد أن يجلسوا على طاولة واحدة بعد كل ما حدث في سوريا".

ويتباين الموقفان الروسي والتركي حول الأزمة السورية، ففي الوقت الذي تعلن فيه أنقرة دعمها للمعارضة السورية، وهو ما بدا واضحا في مطالبة الأسد بالتنحي، تتمسك موسكو بدعم نظام بشار الأسد وتحول دون تبني أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين هذا النظام، وصوتت روسيا بالفيتو ثلاث مرات لحماية النظام السوري، وقد اتسعت حدة الخلاف بين البلدين مع قيام القوات الجوية التركية في 11 أكتوبر قبل عامين باعتراض طائرة مدنية سورية متجهة من موسكو إلى دمشق اشتبهت أنقرة في أنها تقل شحنة عسكرية لوزارة الدفاع السورية.

كما ذكرت المصادر أن قرار بوتين بتحويل خط أنابيب نقل الغاز الروسي من بلغاريا إلى تركيا فاجأ حتى المسؤولين الروس المرافقين له أثناء زيارته للعاصمة التركية أنقرة قبل عدة أيام.

وقال غيرهارد رويسس رئيس شركة النفط النمساوية خلال حوار متلفز، إن هذه الخطوة محزنة لأوروبا، فأوروبا بحاجة للغاز الروسي، ولا يمكن لاوروبا أن تعيش من دون روسيا.

كما أشار وزير الاقتصاد النمساوي رين هولد ميترلهينر إلى حاجة بلاده لمعلومات رسمية فيما يخص المشروع، وقال أعتقد أننا بحاجة الى إيضاحات بشأن المشروع حتى نستطيع حل هذه المشكلة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والنمساوي هنيز فيشر، قد وقعا في يونيو اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا (السيل الجنوبي) باستطاعة 32 مليار متر مكعب في السنة، وتتضمن بناء خط أنابيب تنقل الغاز الروسي من تحت البحر الأسود باتجاه أوروبا عبر بلغاريا، وكان من المقرر أن ينتهي بناء الخط قبل عام 2020، إلا أن الاتحاد الأوروبي عارض المشروع بذريعة أنه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.