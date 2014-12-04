الاتحاد الأوروبي: 180 مليون يورو لمساعدة لاجئي سوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أنها ستخصص 180 مليون يورو لمساعدة حوالى 1,7 مليون لاجئ سوري خاصة في مجالي التعليم والتدريب المهني.

وستخصص المساعدة هذه للنازحين داخل سوريا واللاجئين خارجها في لبنان والأردن اللذين يحملان العبء الأكبر على مستوى المساعدات الإنسانية في إطار الأزمة السورية، حسب ما أوضحت المفوضية.

وطلبت الأمم المتحدة في آخر تشرين الأول/أكتوبر من المجتمع الدولي المال ودعت الدول غير المتاخمة لسوريا الى فتح أبوابها أكثر أمام اللاجئين، الأمر الذي ما زال الاتحاد الأوروبي يمتنع عنه.

من جهة أخرى علق برنامج الأغذية العالمي الاثنين برنامجه لقسائم الغذاء الذي استفاد منه اللاجئون السوريون بسبب نقص المال، معتبرا أن نتائج هذا الأمر "كارثية".

ومن المبلغ الإجمالي سيخصص 41 مليونا لتمويل برامج المساعدات داخل سوريا، لا سيما في مجالات التعليم والصحة، بالتعاون مع الجمعيات واليونيسيف وبرنامج الاغذية العالمي.



وسيحصل اللاجئون في الأردن على 66 مليونا من بينها 45 مليونا تمنح لوزارة التعليم الأردنية كي تتمكن من تدريس أطفال اللاجئين.

ويخصص الباقي، أي 73 مليون يورو للاجئين في لبنان، ويذهب الحيز الأكبر منه (56,5 مليونا) للتعليم والعناية الصحية.

