الصراع في سوريا يحصد أرواح 379 إعلامياً

ارتفع عدد قتلى الإعلاميين في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس 2011 وحتى الشهر المنصرم إلى ما لا يقل عن 379 إعلاميا.

وأظهر تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 6 إعلاميين قتلوا خلال الشهر الماضي، كما أصيب 3 آخرون بنيران قوات النظام، بينما اختطف واعتقل 8 آخرون، نصفهم من قبل قوات النظام، بينما وقع البقية في يد فصائل المعارضة المسلحة.

ووثقت الشبكة بعض انتهاكات النظام في حق الإعلاميين، ومنها إطلاق النار على المخرجة والإعلامية السورية سهير سرميني عند حاجز أمني، رغم إبراز بطاقتها الإعلامية لعناصر النظام.

وأضاف التقرير أن الإعلاميين في سوريا يتعرضون لصعوبات جمة، أهمها عسكرة وتسييس الإعلام، إلى جانب حالة النزيف المستمرة لمعظم الكفاءات الإعلامية الفاعلة على الأرض.

وأطلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوات للتحرك الجاد والسريع لإنقاذ مهنة الإعلام في سوريا، التي تفتقر أيضا إلى مؤسسات إعلامية احترافية ذات تمويل مستقل.

وجددت الشبكة إدانتها لجميع الانتهاكات بحق الإعلاميين، مؤكدة ضرورة احترام العمل الإعلامي وضمان سلامة العاملين فيه، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات من قبل أعلى الهيئات الأممية متمثلة في مجلس الأمن.