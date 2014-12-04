داعش يسيطر على أجزاء من مطار دير الزور

سيطر تنظيم داعش على أجزاء من مطار دير الزور العسكري، بعد تفجير عربة مفخخة على مدخل المطار بريف دير الزور.

وأفادت "سوريا مباشر" في دير الزور أن تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) بدأ عملية عسكرية مساء اليوم للسيطرة على مطار دير الزور العسكري، حيث قام التنظيم بتفجير عربة (BMB) مفخخة على مدخل المطار، تلاها اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي تنظيم الدولة، وجيش النظام.

وأضاف المصدر أن داعش استطاع فرض سيطرته على بناء المسمكة، بالإضافة إلى محطة المياه المجاورة لمطار ديرالزور العسكري، والتي تعد من أهم نقاط الدفاع عنه، فيما لا تزال الاشتباكات بين الطرفين مستمرة حتى اللحظة، بالتزامن مع دوي صفارات سيارات الإسعاف التابعة لجيش النظام المتجهى إلى المطار لإسعاف الجرحى.

وفي السياق ذاته، شن طيران النظام عدة غارات جوية على محيط المطار، ورافق ذلك قصف مدفعي على قرى المريعية ومراط ومظلوم والبوعمر بريف ديرالزور.