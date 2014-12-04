دفعة جديدة من قوات البيشمركة تدخل "كوباني"

أفادت مصادر في قوات البيشمركة الكردية العراقية بأن مجموعة ثانية قوامها 150 فرداً دخلت عين العرب (كوباني) السورية عبر تركيا لتحل محل مجموعة أولى كانت تسعى لفك الحصار الذي يفرضه على المدينة الحدودية.

وقال مصدر من البيشمركة "غادرت المجموعة الأولى كوباني وهي في طريقها إلى المطار الآن" في إشارة إلى 150 عسكريا وصولوا المدينة المحاصرة في مطلع نوفمبر. وأضاف المصدر أن المجموعة الثانية من قوات البيشمركة وصلت إلى كوباني في وقت متأخر يوم 2 ديسمبر.

ورحب المقاتلون الأكراد السوريون الذين يقاتلون داعش منذ ثلاثة أشهر تقريباً بقوات البيشمركة وهي كلمة كردية تعني "الذين يتحدون الموت".

وحتى الآن لم يسهم مقاتلو البيشمركة ولا الأسلحة الثقيلة التي جلبوها معهم، مع الضربات الجوية الأميركية في تحقيق تأثير ملحوظ لتغيير دفة المعركة. في حين رفضت تركيا أن تتولى دوراً قيادياً في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة وتصر على أن أي تحرك ينبغي أن يشمل استراتيجية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد لكنها سمحت بعبور أفراد البيشمركة عبر أراضيها إلى كوباني.

