قوات النظام تكثف غاراتها على دمشق وريفها

شهدت العاصمة دمشق اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد على أطراف حي جوبر، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش من جهة وقوات الأسد المدعومة بعناصر حزب الله في حي الحجر الأسود، في الوقت الذي تعرض فيه الحيان لقصف عنيف من مدفعية النظام ودباباته.

وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، سقطت قذيفتا هاون عند دوار فلسطين. كما وردت أنباء من مساكن برزة عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة بالقرب من جامع إبراهيم الخليل، أسفر عن وقوع عدة إصابات. وأعلنت جبهة النصرة عن تفجير عبوة ناسفة في منطقة حاميش في برزة مقابل المول، ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوات النظام السوري ليلة الثلاثاء.

وعلى صعيد ريف دمشق، تمكن الثوار من صد محاولات قوات النظام لاقتحام بلدة حسنو تزامنا مع قصف مدفعية القوات النظامية للمنطقة، إضافة لاستهداف بلدة الطيبة بقذائف الدبابات، كما قصفت مدفعية النظام ودباباته أيضا مدينة الزبداني.

أما في الغوطة الشرقية، فسجل صباح اليوم الخميس سقوط 4 صواريخ أرض-أرض على أطراف بلدة زبدين وبالا، فضلا عن تعرض كل من دوما وحرستا وعربين لقصف مدفعي، حيث شهدت جهة حرستا اشتباكات في محيط فرع المخابرات الجوية.

وحلق الطيران الحربي في سماء الغوطة الشرقية، كما تم تنفيذ 4 غارات على بلدة دير العصافير خلفت عشرات من الجرحى، إضافة إلى غارتين جويتين على بلدة زبدين.

وقد قام الثوار بخفض نسبة تدفق مياه نبع عين الفيجة، بسبب تأخر النظام في تنفيذ الشروط المتفق عليها.