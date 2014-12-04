يونيسف: ملايين الأطفال السوريين سينامون جوعى

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان يوم الخميس إن الملايين من أطفال اللاجئين السوريين ربما ينامون جوعى إثر تعليق برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 1.7 مليون سوري.

واعتبرت يونيسف أن "تعليق المساعدات الغذائية يزيد من المخاطر الصحية ويهدد السلامة خلال شهور الشتاء"، محذرة من أن "الملايين من أطفال اللاجئين السوريين الأكثر هشاشة قد ينامون ببطون خاوية".

وأضافت أنها تشارك في النداء "للحصول على دعم طارئ لبرنامج الأغذية العالمي بعد أن أجبر على تعليق مساعدات كان يقدمها للفئات الهشة في المنطقة".

وأشارت الى أن "هذا التعليق سيسهم في الإحساس المتنامي باليأس، خاصة بين الأطفال، والأمهات المرضعات، وذوي الإعاقات والمسنين".

ونقل البيان عن ماريا كالفيس، مديرة "يونيسف" الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها إن "أطفال سوريا وأسرهم يدفعون ثمنا باهظا للصراع القائم. ومع اقتراب فصل الشتاء، سيكون للنقص في تمويل الأغذية أثر مدمر عليهم".

وحضت يونيسف الدول المانحة على "توفير المزيد من الدعم العاجل لتلبية الاحتياجات الماسة لأطفال سوريا وتجنب كارثة محققة".

وأطلق برنامج الاغذية العالمي الاربعاء حملة تبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي لجمع مبلغ 64 مليون دولار ضرورية لاستئناف المساعدة الغذائية للاجئين السوريين.

وكان البرنامج أعلن الاثنين الماضي تعليق المساعدات الغذائية التي تتم بواسطة قسائم شراء لمئات الاف اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، بسبب نقص الأموال.

ولجأ أكثر من 3.2 ملايين سوري إلى الدول المجاورة هربا من الحرب في بلدهم.

ومنذ بداية الأزمة السورية في 2011، وفر برنامج الأغذية العالمي مساعدة غذائية لملايين النازحين داخل، سوريا وإلى نحو 1.7 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة.

