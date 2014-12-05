بالفيديو.. كتيبة من "كبار السن" تقاتل النظام في حلب

شكَّل مجموعة من كبار السن، في مدينة حلب؛ كتيبة تحت مسمى "كتيبة المشايخ المتطوعين"، وتضمُّ قرابة 30 كهلاً من المتطوعين؛ تتراوح أعمارهم بين 50-70 عاماً.

أبو البراء هو مؤسس تلك المجموعة المقاتلة التي تضم "كباراً في السن"، لكنه يصر على تسميتهم شباباً.

المقاتلون ضموا بين صفوفهم محامين ومهندسين ومعلمين، واتخذوا من منطقة الجوية في مدينة حلب مقراً لهم لمواجهة قوات النظام التي تنشط في قريتي النبل والزهراء.

أما الحاج حسن فيتلقى التعليمات العسكرية على خط النار الأول، ليستبدل ثوب المحاماة ببزة عسكرية ويحمل السلاح في انتظار مواجهة مع قوات النظام التي قتلت ثلاثة من أبنائه، وفي ساعات المساء لكل منهم قسط من الراحة.