نظام الأسد يستخدم عطورا سامة لتصفية قيادات "الحر"

حذر رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في حلب العميد زاهر الساكت، من توجه لدى نظام بشار الأسد لاستخدام مواد سامة تسبب الوفاة باللمس، قد تكون على شكل عطر "دهن العود" لتصفية عناصر من الجيش الحر.

وأصدر الساكت بياناً قال فيه إن النظام قام بتجنيد عملاء للقيام بوضع هذه المواد السامة على مقابض أبواب السيارات، واستخدام بعض أنواع العطور لتسميم المقاتلين المعارضين له، حيث يتم تسرب المادة السامة الموجودة في العطر بعد دهنه على الجلد.

وجاء في البيان: "وردتنا معلومات استخباراتية من داخل النظام بأنه قام بتجنيد عناصر من أجل القيام بوضع مواد سامة على أبواب السيارات، ويقومون باستخدام بعض أنواع العطور لتسميم الأخوة المقاتلين، عن طريق دهن العطر على اليد ليمتص الجلد المادة السامة".



