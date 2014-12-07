كوباني: 1400 قتيل في 80 يوماً

ارتفع عدد الخسائر البشرية إلى 1381 منذ بدء "داعش" هجومه على مدينة عين العرب (كوباني) منذ الـ16 من سبتمبر الماضي وحتى يوم أمس، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد عناصر التنظيم 905 الذين قتلوا خلال قصف وكمائن واستهداف آليات وتجمعات واقتحام قيادية من وحدات حماية الشعب الكردي في المدينة عين العرب “كوباني”، بينهم 36 مقاتلاً على الأقل، فجروا أنفسهم بعربات مفخخة وأحزمة ناسفة.

في المقابل، ارتفع عدد قتلى وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” إلى 431. ولقي ما لا يقل عن 17 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة الداعمة لوحدات الحماية مصرعهم.

