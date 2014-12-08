الائتلاف وموسكو: "جنيف 1" هو الإطار التفاوضي المقبول

أعلن الائتلاف السوري المعارض، في بيان له، أن وفده الموجود في العاصمة الروسية موسكو اتفق مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على أن يكون مؤتمر "جنيف 1" وما صدر عنه من مقررات هو الإطار المقبول الذي تبنى عليه أي عملية تفاوضية مستقبلية.

وبحث وفد الائتلاف وبوغدانوف الوضع الحالي في سوريا وضرورة الإسراع بإيجاد الطرق للدفع باتجاه عملية سياسية تفاوضية.

وأكد وفد الائتلاف على أنه يسعى لتحقيق عملية الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي تعددي.

وشدد الوفد على ضرورة أن تكون روسيا من الدول التي تضغط للدفع نحو الحل السياسي لاسيما من ناحية اقناع النظام بعدم إمكانية تحقيق أي حسم عسكري.

