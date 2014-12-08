مقتل 12 من قوات النظام داخل نفق في حلب

تمكن الثوار من قتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من قوات الأسد والمسلحين الموالين له في تفجير نفق في حلب القديمة، وسط قصف لطيران النظام بالرشاشات الثقيلة استهدف مدن عندان وكفرحمرة وحريتان بالريف، موقعاً العديد من الإصابات في صفوف المدنيين.

من جهته، شهد جبل الأربعين في إدلب اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام قرب مدينة أريحا بالريف، تزامناً مع قصف بالمدافع وبالرشاشات الثقيلة على المنطقة.

كما أوقع القصف بالطيران الحربي على حي المطار القديم بدير الزور عدداً من القتلى والجرحى.

أما في درعا، فقد تعرضت بلدة إنخل لقصف مدفعي وبلدة الشيخ مسكين لقصف صاروخي، مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى في صفوف الجيش الحر. كذلك استهدف طيران النظام كلاً من بلدتي جاسم وعتمان، موقعاً العديد من الإصابات في صفوف المدنيين.