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"داعش" يغلق مقاهي الأنترنت في محيط مطار دير الزور

المصدر: العربية.نت
عناصر "داعش" في مطار دير الزور
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نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة قولها إن تنظيم "داعش" صادر أجهزة أنترنت فضائي وأغلق عدداً من مقاهي الأنترنت، في مناطق في ريف دير الزور قريبة من مطار دير الزور العسكري.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف "للحد من نقل تحركات تنظيم داعش في المنطقة، والحيلولة دون نشر تفاصيل سير الاشتباكات في محيط مطار دير الزور العسكري".

على صعيد آخر، أبلغت مصادر من مدينة البوكمال نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم "داعش" قام بجلد 3 شبان من ريف البوكمال، في ساحة المدينة نفسها، وذلك لاتهامهم بـ"التدخين".

كلمات دالّة

#دير الزور, #البوكمال, #سوريا, #دمشق, #داعش, #الأسد

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