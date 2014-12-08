30 منظمة إنسانية توجه نداء لاستقبال لاجئي سوريا

وجهت أكثر من 30 منظمة إنسانية، اليوم الاثنين، نداء لتلتزم دول استقبال نحو 180 ألف سوري لجأوا حتى الآن إلى دول محاذية لسوريا.

وتقول المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة إن هؤلاء يشكلون 5% من نحو 3.6 مليون لاجئ سيتوجهون إلى الدول المجاورة لسوريا في العام 2015 هربا من النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011.

ويأتي هذا النداء عشية انعقاد مؤتمر وزاري للأمم المتحدة في جنيف، غدا الثلاثاء، لبحث مسألة إعادة إسكان هؤلاء اللاجئين بهدف إراحة دول الشرق الأوسط التي استضافتهم حتى الآن.

وأورد بيان المنظمات "هناك أكثر من 3.2 مليون لاجئ، وبحسب التوقعات، سيصبحون 3.59 مليون مع نهاية العام 2015".

وأضاف البيان أن "أكثر من 30 منظمة إنسانية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان أو تعمل من أجل اللاجئين جراء هذه الأزمة غير المسبوقة، تطالب الدول المشاركة في المؤتمر بمنح لجوء آمن لـ5% على الأقل من عدد اللاجئين المتوقع مع نهاية 2015"، مذكرا أن أقل من 2% من هؤلاء اللاجئين تم حتى الآن استقبالهم خارج المنطقة.

وطالبت المنظمات خصوصا بأن تتم استضافة اللاجئين لدى دول لم تشارك حتى الآن في هذه الجهود.

ومن بين موقعي هذا البيان منظمات العفو الدولية و"أطباء بلا حدود" و"كير انترناشونال" و"سيف ذي تشيلدرن" و"تحرك ضد الجوع".