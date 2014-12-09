بالفيديو.. عندما يقع عناصر النصرة في قبضة داعش!

أظهر شريط فيديو جديد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ونسب إلى تنظيم "داعش"، إحدى طرق التنظيم المتطرف في تعذيب السجناء والمختطفين لديه.

وفي الفيديو يظهر أحد عناصر التنظيم حاملاً مسدساً إلى جانب أحد أفراد جبهة النصرة الذين وقعوا في قبضة "داعش"، والذي قال إنه يدعى علي الشملان، ويبدو جلياً أنه أجبر تحت تهديد السلاح على توجيه رسالة إلى باقي عناصر الجبهة داعياً إياهم إلى "التوبة والندم على ما فعلوه بقتالهم إخوانهم في التنظيم، وألا ينصتوا إلى الشرعيين والأمراء الذين يحاولون تضليلهم وأن يسلموا سلاحهم".

وفي شريط الفيديو نفسه، يجبر سجان "داعش" مجموعة من المعتقلين لديه على صفع بعضهم البعض بالتتالي وبشدة مرددين عبارات من قبيل: "الجولاني مرتد" و"الجبهة مرتدون" و"دولة الإسلام باقية".