كاميرون يزور تركيا لبحث ملف سوريا و"داعش"

يصل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إلى أنقرة في زيارة عمل لكي يبحث مع القادة الأتراك الأزمة السورية والحملة ضد تنظيم "داعش"، كما أفادت مصادر دبلوماسية تركية.

وقال مصدر رافضا الكشف عن اسمه "في صلب هذه المحادثات، وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيكون النزاع في سوريا وتنظيم داعش".

وفي نوفمبر، اعتبرت السلطات البريطانية أن البلاد تواجه أكبر تهديد أمني في زمن السلم.

وسيلتقي كاميرون بعد الظهر نظيره التركي، أحمد داود أوغلو، العائد من زيارة إلى بولندا. وسيعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا مساء اليوم.

ثم يشارك كاميرون في عشاء عمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصره الرئاسي الفخم المثير للجدل.

وبدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي انضمت إليه لندن بشن ضربات ضد مواقع الجهاديين في سوريا في نهاية سبتمبر بعد أيام على الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على مدينة عين العرب السورية (كوباني بالكردية) الواقعة على الحدود التركية.

من جهتها، تعتبر أنقرة أن الغارات التي تشنها طائرات التحالف غير كافية، وترى أن تهديد الجهاديين لن يزول إلا مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.