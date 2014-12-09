"داعش" يعتقل 60 مقاتلا سابقا في "جبهة النصرة"

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "داعش" نفذ حملة اعتقالات في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي.

ونقل المرصد عن "مصادر موثوقة" أن حملة الاعتقالات طالت نحو 60 مقاتلاً سابقاً في "جبهة النصرة"، ممن بايعوا تنظيم "داعش" في وقت سابق. وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، ولم تعرف إلى الآن أسباب الاعتقال، وسط معلومات عن إجبارهم على القتل على جبهة مطار دير الزور العسكري.

وكان تنظيم "داعش" قد أعدم في 12 نوفمبر الماضي قياديين اثنين بارزين في "جبهة النصرة"، بعد أن انشقوا عن النصرة في وقت سابق، وانضموا إلى تنظيم "داعش". وقالت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيم أعدمهما في محافظة الرقة، بتهمة "قتال الدولة الإسلامية".

كما كان تنظيم "داعش" قد أعدم في 2 نوفمبر الفائت 8 رجال في مدينة البوكمال التابعة لـ"ولاية الفرات"، بتهمة "قتال الدولة الإسلامية". وقالت مصادر موثوقة حينها لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الرجال الثمانية كانوا مقاتلين سابقين في الكتائب المقاتلة وسلموا أنفسهم في وقت سابق لـ"داعش"، وبعدها قام التنظيم بإعدامهم وصلبهم في مدينة البوكمال بالريف الشرقي لمدينة دير الزور.