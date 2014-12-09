3 قتلى بقصف للطيران السوري قرب الحدود مع لبنان

شن الطيران السوري غارات ليلية على منطقة العجرم قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة أن القصف استهدف وأصاب منزلا بشكل مباشر.

وتشهد منذ أشهر منطقة عرسال والمناطق المجاورة توترات أمنية متنقلة غالبا ما تكون لها عالقة بمجموعات مسلحة من الجانب السوري.

وتعتبر بلدة عرسال اللبنانية ذات الغالبية السنية متعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية.

وقد شهدت معارك عنيفة في أغسطس بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا، ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة، استمرت 5 أيام وتسببت بمقتل 20 جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.

وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال إلى الجرود وإلى سوريا، إلا أنهم خطفوا معهم عددا من العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي، وقد أعدموا 4 منهم منذ ذلك الحين.

