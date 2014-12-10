فيديو هوليوودي جديد لداعش من داخل كوباني

نشر تنظيم داعش فيديو جديدا على الطريقة الهوليوودية في استخدام آخر على ما يبدو لتقنية التصوير عبر طائرة بدون طيار.

وفي الفيديو الجديد تظهر مشاهد جوية الدمار الهائل الذي حل بالمدينة جراء القتال الدائر فيها، فيما تصور تحرك مقاتلي التنظيم داخل كوباني وتبادلهم للنيران في اشتباك مع القوات الكردية التي تحاول تحرير المدينة من عناصره. كما يوضح الفيديو ما قال التنظيم إنها 3 عمليات انتحارية قام بها "انغماسيو" داعش الذين استهدفوا ما وصفوها بأنها مراكز ومقرات ونقاط طبية تابعة لقوات "البي كي كي" الكردية، بالقرب من معبر مرشد بينار الحدودي مع تركيا.

وسبق للتنظيم أن بث فيديو مشابها بعد مرور حوالي شهر على المعارك الدائرة بين التنظيم من جهة، والمقاتلين الأكراد وعناصر من الجيش الحر من جهة أخرى، مدعومة بضربات جوية لقوات التحالف الدولي. حيث ظهر فيه الصحافي البريطاني جون كانتلي المختطف من قبل التنظيم، وهو يتحدث ويشرح ما يدور من قتال في كوباني، مؤكداً سيطرة "داعش" على عدة أجزاء من المدينة.