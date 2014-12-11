الأسد يواصل مجازره في المدن السورية

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن وفاة طفلة جراء نقص الدواء والغذاء في دوما بالغوطة الشرقية، في وقت يستمر فيه القصف العنيف بصواريخ أرض - أرض على بلدة زبدين، كما تتعرض مدينة الزبداني لقصف بالبراميل المتفجرة.

من جهة أخرى، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وكتائب المعارضة في حي التضامن في دمشق مع وقوع خسائر من الطرفين.

من ناحيتها ذكرت لجان التنسيق أن النظام شن نحو 14 غارة جوية على إنخل وطفس وداعل ومدينة الشيخ مسكين الذي واصل النظام إلقاء البراميل المتفجرة على أحيائها، وألقى براميل متفجرة على بصرى الشام وبصر الحرير، مما خلف دماراً هائلاً في المنطقة.

أما في ريف حمص الشمالي، فقد جددت قوات الأسد قصفها على مدينتي تلبيسة والحولة بقذائف الهاون والدبابات، ما أسفر عن جرح عدد من المدنيين، وقتل خلالها عنصران من قوات النظام.

كذلك جرح عدد من المدنيين في حي الوعر المحاصر في حمص، إثر استهدافهم من قبل قناصة الأسد المتمركزة على برج الـ"غاردينيا" والمشفى الكبير، في حين سقطت قذائف هاون على مناطق متفرقة من الحي.

وأفادت الأنباء الواردة من مصادر المعارضة بسقوط نحو خمسة قتلى وعدد آخر من الجرحى جراء سقوط قذيفة هاون على محل للخضار بحي المشهد في حلب.

بدورها تعرضت أحياء الأشرفية في حلب لحملة قصف عنيفة، بالتزامن مع اشتباكات قوية بين الجانبين.

