العاهل السعودي يقدم 52 مليون دولار للاجئين السوريين

استأنف برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو مليون وسبعمئة ألف لاجئ سوري عانوا جراء تعليق المساعدات الغذائية هذا الشهر. يأتي ذلك بعد تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مساهمةً بقيمة 52 مليون دولار.

ويأتي هذا المبلغ ليرفع إلى 88 مليون دولار حجم التبرعات للاجئين السوريين.

من جهته، ثمن برنامج الغذاء المساهمة السعودية التي قدمت أيضاً مبلغ 42 مليون دولار للاجئين في إثيوبيا، و10 ملايين دولار لتوفير الغذاء للاجئين في كينيا.

يذكر أن البرنامج كان قد أعلن في الأول من ديسمبر أنه مضطر لوقف المساعدات بسبب نفاذ الأموال، ما يعني عدم صرف كوبونات الطعام الإلكترونية التي تسمح لحوالي 1،8 مليون لاجئ بشراء الغذاء من المتاجر، مما يعرضهم لخطر الجوع في فصل الشتاء القارس.



