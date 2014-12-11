قوات الأسد تنافس "داعش" بقطع الرؤوس

قال ناشطون معارضون إن قوات النظام استعادت السيطرة على نقاط في الجبل والجفرة وفي محيط مطار دير الزور العسكري، بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش".

وأكد الناشطون أن القصف العنيف والمكثف من قبل طائرات النظام أجبرت عناصر التنظيم على التراجع.

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام نشرت مقطعاً مصوراً يظهر عناصره وهم يتجولون بجثث عناصر "داعش" الذين قتلوا خلال المعارك الأخيرة.

وأكد المرصد أن العديد من الأطفال تجمهروا حول الشاحنة التي تحمل الجثث وتتجول في الأحياء الخاضعة للسيطرة النظامية، وقاموا بضرب الجثث بالحجارة والعصي.

ونشر العديد من عناصر النظام صوراً لهم وهم يقطعون رؤوس عناصر تنظيم "داعش" ويطوفون بها أيضاً.

