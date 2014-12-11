"داعش" يأمر بإغلاق خدمة الإنترنت في أوقات الصلاة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مقاتلي تنظيم "داعش" أمروا أصحاب المتاجر بإغلاق خدمة الإنترنت اللاسلكية في أوقات الصلاة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وقال المرصد، نقلا عن وثيقة لتنظيم "داعش" حصل نشطاء على نسخة منها: "على جميع أصحاب محلات الإنترنت إيقاف بث شبكة واي فاي‭‬‬‬‭‭‬ ‭‭)‬‬‬الإنترنت اللاسلكي) ‬‬‬خلال أوقات الصلاة المفروضة".

وأضاف المرصد أن الوثيقة صدرت عن سلطات "داعش" التي نصبت نفسها مسؤولة عن المدينة.

ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم محافظة دير الزور وكذلك محافظة الرقة الى الشمال الغربي.

وفي الرقة حظر التنظيم الموسيقى وتعليق صور الأشخاص في الأماكن العامة، ويدير كل شيء تقريبا بدءا من المخابز والمدارس وانتهاء بالمحاكم والمساجد.

كما ذكر المرصد، يوم الأحد الماضي، أن تنظيم "داعش" في دير الزور أمر أصحاب المقاهي بالفعل بإغلاق الإنترنت أثناء الليل حتى لا يتسنى نقل تفاصيل عن تحركاتها العسكرية.

